Благотворительный уголь получили почти 800 кузбасских семей

С начала июня отгружено 3 160 тонн гуманитарного угля – это 7% от плана. Лидирует по темпам отгрузки Полысаево. План выполнен на 54%.

Благотворительный уголь предоставляется нуждающимся жителям Кемеровской области — представителям старшего поколения с пенсией не больше 150 % прожиточного минимума, малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми, у которых нет льгот на топливо по федеральному или региональному законодательству, а также ветеранам ликвидированных предприятий угольной промышленности, не имеющим прав на обеспечение пайковым углем.

Фото: ako.ru