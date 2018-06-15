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Сборная России начала турнирный путь на Чемпионате мира с победы

Другие новости от 15.06.2018

Со счётом 5:0 была обыграна сборная Саудовской Аравии. На последних минутах матча блестящем ударом со штрафной точку поставил кузбассовец Александр Головин

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