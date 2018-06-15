Сборная России начала турнирный путь на Чемпионате мира с победы

Со счётом 5:0 была обыграна сборная Саудовской Аравии. На последних минутах матча блестящем ударом со штрафной точку поставил кузбассовец Александр Головин
Со счётом 5:0 была обыграна сборная Саудовской Аравии. На последних минутах матча блестящем ударом со штрафной точку поставил кузбассовец Александр Головин
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