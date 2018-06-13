«Маршрут здоровья» появится в Кузбассе

Проект Кузбасского благотворительного фонда «Детское сердце» стал одним из победителей первого в 2018 году конкурса Президентских грантов. Он направлен на оказание помощи детям с врожденными пороками сердца из многодетных и малообеспеченных семей в безопасной и своевременной транспортировке к месту лечения.

Для реализации проекта планируется приобретение специализированного автомобиля, оснащенного необходимым медицинским оборудованием, а также привлечение специалистов, которые войдут в состав мобильной бригады. Доставка детей для лечения будет осуществляться из отдаленных территорий Кузбасса и соседних регионов СФО в Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер.

Размер гранта составил 3,4 млн рублей.

Всего в список победителей первого в 2018 году конкурса Президентских грантов вошли 18 проектов из Кузбасса. Например, финансовую поддержку в размере 2,9 млн рублей получит Кемеровская областная общественная молодежная организация «Студенческий корпус спасателей» для реализации проекта «Беспилотники на страже пожаров в Кемеровской области». Также 8,7 млн рублей сможет потратить Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ (всероссийское театральное общество)» для создания детского мобильного интерактивного театра — студии «Мир неограниченных возможностей» на базе Новокузнецкого театра кукол «Сказ».

Фото: ako.ru