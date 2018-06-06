Праздники под контролем

Накануне в Главном управлении МВД России по Кемеровской области прошло заседание Оперативного штаба по вопросам обеспечения правопорядка в праздничные дни, посвященных Дню России и Дню города Кемерово.

В мероприятии приняли участие руководители областного полицейского Главка, начальники территориальных органов внутренних дел, глава города Кемерово Илья Середюк и исполняющий обязанности начальника департамента административных органов областной администрации Алексей Вуйциков.

В день празднования 100-летия Кемерова запланировано множество мероприятий. Для обеспечения правопорядка на улицы областного центра выйдут усиленные наряды полиции. На дороги города выйдут дополнительные экипажи ДПС. Врио начальника ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Александр Табакаев заслушал начальников подразделений, осуществляющих охрану общественного порядка, и руководителей территориальных органов внутренних дел, а также поставил ряд задач по обеспечению безопасности граждан во время проведения торжеств.