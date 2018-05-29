В Новокузнецке стартовали Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

За победу боролись 12 команд. Первым испытанием для огнеборцев стала четырехэтажная башня.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«12-метровая башня стала первым испытанием на Всероссийских соревнованиях. Многие спортсмены уже не раз покоряли эту высоту. Однако, дождливая погода внесла свои коррективы. Мокрая и скользкая трасса стала дополнительным испытанием для участников.»

Десятки сильнейших спортсменов из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской областей и других регионов приехали в очередной раз доказать, что они — лучшие. Несмотря на погоду, спортсмены за считанные секунды преодолевали этаж за этажом, оставляя соперников позади.

Александр АКИМОВ

УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ Г.ОМСК

«Результатом для первой попытки доволен. Тем более погода, на улице мокро, скользковато бежать. Но неплохой результат. Для первой попытки, для опробования. Потому что это первый старт у нас на улице проходит. До этого еще не бегали. В принципе, все получилось.»

Прошлый год для пожарно-спасательного спорта стал юбилейным. 80 лет со дня основания. Считался мужским. Теперь в состязаниях участвуют и девушки. У представительниц прекрасного пола появилась возможность завоевывать и медали, и спортивное звание.

Вадим ВАЛУЦА

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ

«Женщины признаны ЕВСК — Единой Всероссийской Спортивной Квалификацией, которая позволяет присваивать спортивные разряды и звания девушкам и женщинам. И очень много девушек из легкой атлетики переходят в наш вид. Потому что очень похоже по динамике, по развитию, по физике.»

Теперь девушки с удовольствием идут не только в пожарно-спасательный спорт, но и в саму профессию.

Татьяна КРИВОГУЗОВА

УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

«Уже была на своем первом пожаре. То есть, как стажер. Видели и пострадавших, и участвовали в разборке конструкций. Ну, подносили инструмент. Сначала было страшно, жутко. Но к этому привыкаешь.»

Штурм тренировочной башни и пожарная эстафета — только первый день соревнований. Дальше спортсменов ждут состязания по двоеборью и полоса с препятствиями. Завершатся испытания «с огоньком» 31 мая.

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