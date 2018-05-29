Информационно-аналитическая медицинская сессия «Формирование единой профилактической среды» прошла в Кемерове

С передовыми медицинскими технологиями знакомились в Кузбасском технопарке. Здесь собрались специалисты со всей области: ученые и разработчики инновационных технологий, фармацевты и специалисты медучреждений. Отметили: сегодня важно сместить приоритеты от лечения заболеваний к их предотвращению и поддержанию здоровья.

Александр БРЕЖНЕВ

И. О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КО

«Проблема стоит очень остро в том плане, что в кризисный период, в 90-ые годы, вопрос профилактики отошел на 2 план. И сейчас мы возвращаемся к этой теме.»

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