Глава региона встретился с предпринимателями, которые предложили свои идеи для улучшения жизни кузбассовцев

Производство детской молочной продукции в Белове вновь планируется запустить. Открытие намечено на декабрь 2018 года. Предприятие будет выпускать кефир, творог, молоко. Всего семь наименований для детей от шести месяцев и до двух лет.

Михаил КАЗАЧКОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

«Позволяет решить проблематику не усвояемости белка у детей. По официальной статистике, это каждый пятый. По неофициальной — это каждый третий ребенок. Уникальность этой технологии еще в том, что мы ее планируем масштабировать на международные рынки.»

Еще один проект. И тоже не менее значимый. Пищевой комбинат. Хлеб, торты, ягодные напитки, полуфабрикаты. Выпуск 10-ти тонн готовой продукции в сутки. Все это планируется реализовывать в Кемеровской области. Свою идею предложили и угольщики. Называется: система искусственного интеллекта. В автомобиль устанавливается специальное оборудование, которое позволяет диспетчеру следить за работой техники на расстоянии. Завершающая тема встречи связана с развитием школы предпринимательства. Она позволит повысить навыки работы на рынке как бизнесменам, так и тем, кто только мечтает открыть свое дело. Участники сессии одобрили все четыре проекта.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Результаты очень хорошие экспертного совета. Мы эти экспертные советы будем проводить по всем сегментам нашей экономики. И после того, когда проекты пройдут голосование на экспертных советах, эти проекты будут выставлены на голосование жителей Кузбасса.»

Кузбассовцы также могут принять участие в разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Свои идеи необходимо размещать на официальном сайте Кузбасс-2035.рф.

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