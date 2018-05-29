Бензин в России с 21 по 25 мая подорожал в среднем на 76-79 копеек

Цена Аи-92 и Аи-95 — 40,76 и 43,6 рубля за литр соответственно.

Причины комментируют в Кемеровском УФАС России: «Большое влияние на рост цен оказывают налоги. Составляющая налогов в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 60 процентов. Кроме того, причинами повышения оптовых цен также явилось проведение нефтяными компаниями ремонтов НПЗ и рост мировых цен на нефть».

В мае члены «Российского топливного союза» написали письмо премьеру РФ Дмитрию Медведеву, назвав в нем рост цен на топливо «беспрецедентным». Медведев поручил Минфину проработать снижение акцизов на бензин и дизельное топливо, что, по мнению властей, сдержит рост цен на внутреннем рынке.