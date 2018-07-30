Вода в Тайгу будет поступать из артезианских источников

Сергей Цивилев на своей странице ВКонтакте поднял проблемы водоснабжения города Тайга.

«Вернемся к острейшей ситуации с водоснабжением Тайги. Марганец в водопроводной воде. Пить нельзя категорически. Как говорят местные жители, мыться тем, что льется из крана, тоже невозможно и вредно. Немыслимо, целый город столько времени живет на привозной воде»,- отметил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области.

Было предложено два варианта решения проблемы.

Первый — проект реконструкции насосной станции на реке Яя. Из областного бюджета на ремонт возможно выделить 143 миллиона рублей. Первый этап планируется завершить уже в ноябре. Однако, эксперты высказали сомнения о целесообразности реконструкции.

Альтернативным решением стало перевести город на артезианские скважины.

Какой из этих вариантов примут, будет решено на итоговых общественных слушаниях.

Кроме того, в целях профилактики каждую неделю будет проводиться забор воды в пяти точках на реках Берёзовая и Яя.

Ситуация находится на личном контроле Сергея Цивилева.