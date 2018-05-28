В Кемерове начались гидравлические испытания горячего водоснабжения

Плановые отключения горячей воды затронули шесть жилых районов областной столицы.

I группа – потребители Заводского, Ленинского и Центрального районов (до р. Искитимка и квартал 7Б).

Центральный район (до р. Искитимка) в границах: р. Томь, пр. Кузнецкий (четная сторона до пр. Советский), пр. Советский (четная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская), ул. Кузбасская (нечетная сторона до ул. Ноградская), ул. Ноградская (четная сторона от ж.д. № 8 до ул.50 лет Октября); ул. Васильева (четная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (нечетная сторона до пр. Советский), пр. Советский (четная сторона до р. Искитимка).

Кварталы Центрального района: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Б, 8, 9, 48, 49, 50, 51, ул. Ноградская, 13В, кв. 14.

Заводский район – потребители поселка Предзаводской, поселка РТС.

Кварталы Заводского района: ½ кв.24, кв.32, 33, 51, ½ кв.52, кв.53, 54, 59, 59а, 60; ФПК; пос. «Южный»: кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Дома квартала ½ № 52 Заводского района: ул. Сарыгина, 27, 29, 29/1; ул. Пролетарская, 20, 20А, 22; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 24Б.

Дома квартала ½ №24 Заводского района: пр. Ленина, 21А; ул. Чкалова, 16А, 18, 20; ул. Сарыгина, 20, 22А, 24, 26, 28; ул. Пролетарская, 7, 9, 9А.

Кварталы №№ 4-5 Ленинского района: ул. Тухачевского, 30, 32, 32А, 34, 36А, 38, 38А, 38Б,38/1, 38/2; пр. Химиков, 2А, ул. Мирная, 20.

VII группа – потребители Рудничного района.

Кварталы: 11, 11А, 12,12А, 13. Школа № 46 по ул. Нахимова, 177.

Перечень улиц: ул. Мамонтова, ул. Авроры, ул. Линейная, ул. Ракитянского, ул. Осиновая, ул. Серебряный бор, пр. Кузбасский, пр. Шахтеров (от пр. Кузбасский до ул. Ракитянского).

У потребителей 1-й, 7-й групп горячее водоснабжение будет отключено на 14 дней (с 28 мая по 9 июня).

Испытание сетей пройдет и в жилых районов Кедровка и Ягуновский. В связи с этим, в ж.р. Кедровка горячей воды не будет с 28 мая по 2 июня, в ж.р. Ягуновский – с 28 мая по 1 июня.