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Кузбассовцев ожидает ухудшение погоды на выходных

Другие новости от 25.05.2018

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 26 мая на территории области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, возможен град, усиление ветра местами до 15-20 м/с. Будьте осторожны!

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