Сергей Цивилев: «Мы готовы предоставить льготный режим налогообложения, инфраструктуру и снять административные барьеры».

В интервью каналу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме, говоря об участии бизнеса в разработке стратегии социально – экономического развития области глава региона заявил: « У многих есть интерес, но они говорят, что до конца не понимают, как могут это сделать. Вы примите участие сначала в разработке именно стратегии социально-экономического развития. Придите вместе с нами поработайте, войдите в экспертную группу, дайте свои рекомендации, как бы вы это видели. Все с удовольствием соглашаются, интерес такой очень достаточно большой. Так что я думаю, многие из тех, кто будет участвовать у нас сейчас экспертом, вместе с нами будут еще и реализовывать эту программу».

Подробности работы и.о. главы региона на Петербургском экономическом форуме в 19:30 на СТС КУЗБАСС.