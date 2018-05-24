Кемерово внезапно засыпало снегом

Пользователи соцсетей активно начали выкладывать фотографии с подтверждением майского снегопада. По данным синоптиков, переменчивая погода с осадками будет в областном центре весь сегодняшний день.
Пользователи соцсетей активно начали выкладывать фотографии с подтверждением майского снегопада. По данным синоптиков, переменчивая погода с осадками будет в областном центре весь сегодняшний день.
Смертельная авария на выезде из Кемерова (комментарий Госавтоинспекции)
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В Кемерове во время проведения дорожных работ рабочие нашли деревянные части старых трамвайных линий
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Как угольщики преображают города области. Новая серия проекта «Уголь Maps» готовится к эфиру