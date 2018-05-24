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Кемерово внезапно засыпало снегом

Другие новости от 24.05.2018

Пользователи соцсетей активно начали выкладывать фотографии с подтверждением майского снегопада. По данным синоптиков, переменчивая погода с осадками будет в областном центре весь сегодняшний день.

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