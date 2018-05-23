Сегодня начал работу сайт, посвященный стратегии развития Кемеровской области

Совместными усилиями сделать регион лучше. Портал Кузбасс-2035.рф создан по инициативе главы региона Сергея Цивилева. Здесь пользователи смогут принять участие в формировании стратегии социально-экономического развития, высказать свое мнение по наиболее актуальным вопросам, а также изложить свои идеи и предложения по включению значимых, на их взгляд, проектов в Стратегию, над которой сейчас трудятся специалисты и эксперты. Все предложения будут обязательно рассмотрены и учтены.

Как подчеркнул Сергей Цивилев, главная задача, стоящая перед его командой — сделать жизнь в Кузбассе комфортной и удобной для всех. Поэтому, очень важно, чтобы все кузбассовцы приняли непосредственное участие в обсуждении и разработке Стратегии развития.