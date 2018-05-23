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Внимание, розыск!

Другие новости от 23.05.2018

Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по г. Новокузнецк разыскивают Попова Владислава Александровича, 01.01.1956 года рождения, который 30.04.2018 года ушел из дома, расположенного в Орджоникидзевском районе города, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост около 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с сединой, глаза светлые, носит очки.

Был одет: рубашка бело-синего цвета с длинными рукавами, безрукавка серого цвета, синие джинсы, удлиненная куртка болотного цвета, ботинки черные на «липучке», фуражка серая с козырьком.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-14-93, 574-598, «02», или обратиться по адресу: г. Новокузнецк, пр. Энтузиастов, 1А, каб. 231.

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