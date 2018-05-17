Православная книжная выставка-форум открылась в Кемерове

Православная книжная выставка-форум впервые открылась в Кемерове в музее Истории православия на земле Кузнецкой, расположенном в Доме паломника. В церемонии открытия участвовали митрополит Калужский и Боровский Климент, глава Кузбасской митрополии Аристарх, исполняющая обязанности заместителя губернатора Елена Пахомова. В экспозицию вошли лучшие произведения православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы. Организаторы: Издательский совет Русской православной церкви и кемеровская епархия. Выставка продлится до 20 мая.

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