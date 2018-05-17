Отопительный сезон в Кузбассе продлится дольше обычного

По поручению главы региона Сергея Цивилева все муниципалитеты продолжат подачу тепла в многоквартирные жилые дома, детские сады, школы, больницы. По прогнозу Кемеровского Гидрометцентра, до 21 мая будет пасмурно и прохладно. Среднесуточная температура не превысит плюс 4-6 градусов. Для завершения отопительного сезона, по нормативам, необходимо, чтобы пять дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха не опускалась ниже 8 градусов тепла. Таким образом, если традиционно отопительный сезон завершался во всех 34 муниципалитетах 15 мая, в этом году его закончат 21 числа.

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