Кузбасские спасатели снова выходят на лед. В зоне повышенного внимания — ледовые переправы. Причина — происшествие в Иркутской области, где накануне под лёд Лены ушли сразу два большегрузных автомобиля. Произошло это на несанкционированной ледовой переправе, которую одно из промышленных предприятий использует для своих нужд. Спасатели продолжают патрулирование водных объектов в регионе. Несмотря на то, что лёд уже достаточно крепкий, риск провала под него сохраняется. Это касается как зоны переправ, так и мест, где любят собираться рыбаки. Сотрудники МЧС провели очередной рейд.

Александр СКРИПНЮК

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГИМС МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Владели информации про состояние льда. Знали, как себя вести при какой-то экстремальной ситуации, как прийти на помощь человеку, который проваливается под лед. Знали, по какому телефону нужно звонить, чтобы позвать на помощь.»