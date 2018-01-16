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В Кемерове будут открыты 4 места для массовых купаний

Другие новости от 16.01.2018

В Кемерове будут открыты 4 места для массовых купаний: на озере Красном, на Томи, возле базы Центра ГИМС МЧС России и в храмах Святой Блаженной Ксении Петербуржской и Прихода Христова.

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