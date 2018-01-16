В Кемерове будут открыты 4 места для массовых купаний: на озере Красном, на Томи, возле базы Центра ГИМС МЧС России и в храмах Святой Блаженной Ксении Петербуржской и Прихода Христова.
В Кемерове будут открыты 4 места для массовых купаний: на озере Красном, на Томи, возле базы Центра ГИМС МЧС России и в храмах Святой Блаженной Ксении Петербуржской и Прихода Христова.
Очередную находку обнаружили кузбасские горняки на одном из угольных разрезов
В Кузбассе проходят массовые проверки чердаков и подвалов многоквартирных домов
Стартовал сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты России
Маленькие гении. Как раскрыть в любом ребенке вундеркинда? Методы и приемы от профессиональных преподавателей. Пушистые символы года. Полезные советы от опытных заводчиков "друзей человека" в эфире нашей программы. Эфир программы "Включайся" от 27.12.2017
Телеканал "СТС Кузбасс" поздравил воспитанников детского дома "Островок"