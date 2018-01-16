Представители областных властей рассказали о планах по программам благоустройства региона на 2018-й год.

Около 200 километров дорог и более 370 дворовых территорий отремонтировано в прошлом году в рамках реализации приоритетных проектов. Представители областных властей рассказали сегодня о планах по программам » Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги» на 2018-й год.

Более 75 километров дорог в Кемерове и 90 километров в Новокузнецке были отремонтированы в прошлом году в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В наступившем работа продолжится. Финансирование составит около 3 миллиардов рублей.

Дмитрий КУДРЯШОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Качество дорог проверяется специализированными лабораториями, которые делают заключение о качестве асфальта, о выполнении работ в соответствии с проектом. На ремонтируемый участок гарантия минимум пять лет.»

Формировать комфортную городскую среду представители власти намереваются вместе с горожанами. Уже сейчас каждый житель региона может оставить своё предложение о благоустройстве. Заявки принимают до 14 февраля. По итогам прошлого года было отремонтировано более 370 дворов и 50 общественных территорий. Израсходовано более 900 миллионов рублей. Минстрой России выбирает лучший объект реализованный в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Наш регион представил на конкурс пять проектов: отремонтированный двор, благоустроенные улицы и парки.

Дмитрий КУДРЯШОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Причём, парковая зона сада «Алюминщик» в Новокузнецке представлена в двух номинациях. Проект городской среды реализованный силами предпринимателей и вовлечение общественности в подготовку и реализацию проектов.»

Говорили и о ЖКХ. Очередной отопительный сезон преодолел свой экватор. Представители власти оценили работу коммунальщиков на твёрдую четвёрку, отметив, главные морозы впереди. По прогнозам синоптиков уже на этой неделе температура воздуха может опуститься до отметки в 40 градусов. На дорогах гололедица и снежные заносы. Аварийные службы уже переведены в состояние повышенной готовности. При необходимости на помощь придёт областной аварийно-спасательный отряд.

Сергей МУРАНОВ

ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

«Кемеровский отряд, в настоящее время, усилен специальной техникой, оборудованием и механизмами. Мы получили дополнительно семь единиц новой техники. И готовы к выполнению задач для стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства нашей области.»

Дмитрий Кудряшов отметил, что стабильность в ЖКХ — результат большого объёма проделанной подготовительной работы. А к новому сезону коммунальщики готовятся уже сейчас.

Дмитрий КУДРЯШОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Готовимся к ремонту дворовых территорий. По программе «Безопасные и качественные дороги» выполняем подготовительные работы. Разыгрываем конкурсы. Федеральный и областной бюджеты выделили лимиты. Работа идёт. Жители, я думаю, что это чувствуют. Всё у нас получится.»

В завершение замгубернатора пригласил жителей активно принять участие в программах » Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». В департаменте уверены — именно диалог с жителями поможет более эффективно определить необходимые проекты благоустройства.