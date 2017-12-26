43 автобуса марки «ПАЗ» пополнили государственные автотранспортные предприятия Кузбасса

43 автобуса марки «ПАЗ» пополнили государственные автотранспортные предприятия КузбассаДругие новости от 26.12.2017
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В Кузбассе правоохранители выявили уже около трехсот нарушений правил торговли пиротехникой
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- 25.12.17
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