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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В Кемерове прошли масштабные учения сотрудников МЧС, спасателей, медиков, и других оперативных служб

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