В музыкальном театре Кузбасса проводятся финальные репетиции новогодней премьеры

В музыкальном театре Кузбасса проводятся финальные репетиции новогодней премьерыДругие новости от 14.12.2017
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В областной администрации вручили единовременное пособие студенческим семьям по случаю рождения ребенка
В Кузбассе проводят рейды по магазинам, которые торгуют пиротехнической продукцией
- 14.12.17
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Египетские голуби и волшебство в прямом эфире. Как рождаются настоящие фокусы расскажут профессионалы. Юлия Коган – экс-солистка группы "Ленинград" расскажет о сольной карьере и ленинградовском шлейфе. Эфир программы "Включайся" от 14.12.2017
В рамках проекта "Кубана" в Промышленном прошел квест для волонтерских объединений района
Телеканал "СТС Кузбасс" в первые дни новогодних каникул запускает семейный арт-фестиваль "Лось-bazar"
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