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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В деревне Уфимцево Промышленновского района запустили первую станцию водоподготовки на скважине

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