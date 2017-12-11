В Новокузнецке возбудили второе уголовное дело по факту загрязнения атмосферы

В Новокузнецке возбудили второе уголовное дело по факту загрязнения атмосферыДругие новости от 11.12.2017
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Портал Госуслуги.ру теперь предоставляет возможности для поиска работы
В деревне Уфимцево Промышленновского района запустили первую станцию водоподготовки на скважине
На новокузнецкой шахте "Большевик" запустили новые очистные сооружения
Беспокойная ночь выпала жителям трёхэтажки в Кировском районе областного центра
Аман Тулеев вручил Юбилейную медаль "70 лет Дню шахтера" заслуженной кемеровчанке Ирине Черняевой
В Кемерове открылся региональный центр спортивной подготовки по боксу
- 11.12.17
Включайся
Совсем скоро в Кемерове состоится фестиваль роботов. У нас в гостях настоящие роботы! Также сегодня отмечаем международный день гор. В нашей студии человек, которому эти горы покорялись не раз! Эфир программы "Включайся" от 11.12.2017
- 08.12.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 08.12.2017