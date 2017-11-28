Жители Рудничного района областного центра своими силами восстанавливают хоккейную площадку

Жители Рудничного района областного центра своими силами восстанавливают хоккейную площадкуДругие новости от 28.11.2017
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- 29.11.17
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"Worldskills Russia" – чемпионат молодых профессионалов. Как принять участие и победить. Обрушение цен на мобильный интернет. Как выбрать правильного оператора мобильной связи? Эфир программы "Включайся" от 29.11.2017
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- 27.11.17
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