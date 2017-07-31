Ремонт за 36 часов. «КемВод» продолжает масштабную работу по замене задвижек

Прежде всего, в узловых точках водопровода. Накануне работы завершились в Заводском районе Кемерова, где прошла первая стадия.

Камера, мотор, сварка! Миссия выполнима. Только для специалистов «КемВода». 36 часов на работу. С вечера пятницы – до утра воскресенья. Этого времени хватает, чтобы заменить старую запорную арматуру на современную. Первая стадия ремонтных работ – Заводский район Кемерова. В одну смену вышли сразу 8 бригад, которые распределились по всему проспекту Молодежный. Во всех узловых точках водопровода теперь будут стоять новые задвижки.

Свое первое испытание на прочность эта задвижка уже прошла – в ремонтном цехе. Теперь продолжать доказывать свое качество она уже будет здесь, в реальных условиях. Запорная арматура – нового поколения. Чтобы, например, отремонтировать узел, задвижку уже не нужно будет поднимать на поверхность, достаточно просто отсоединить элемент, требующий замены. Да и целый квартал при возникновении аварии отключать уже будет не нужно. Исправить все можно локально. Срок службы этой запорной арматуры – минимум 50 лет. Без засорения.

9 запорных арматур в областном центре уже заменили. Жителей Кемерова, а именно Центрального и части Заводского районов, ждет второй этап – с 11 по 13 августа. Как и всегда, будет организован подвоз питьевой воды. Достаточно оставить заявку по телефону 36-32-12. Плановые ремонтные работы продолжаются. Важно помнить: чуть больше суток без воды сейчас, в будущем – полвека без ремонта.