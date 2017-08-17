Как выбрать автомобиль? / Лучные бои

Как выбрать автомобиль? / Лучные боиВключайся от 17.08.2017
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Впервые в Кузбассе. В Березовском пройдут Всероссийские конные соревнования
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- 16.08.17
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СТС запустил первый всероссийский любительский чемпионат по бадминтону
День шахтера-2017. В Кузбассе продолжается подготовка к главному областному празднику