Стрельба в центре Кемерова. С поправкой. Учебно-показательная

Сегодня в областной столице состоялся традиционный общегарнизонный развод, на котором были представлены все силы и средства, а также личный состав стражей порядка.

Недоумение в глазах прохожих легко понять. Далеко не каждый день на площади Пушкина можно увидеть несколько сотен вооружённых бойцов, готовых в любую секунду по команде «тревога» отправиться на решение поставленной задачи. В мероприятии приняли участие экипажи патрульно-постовой службы, сотрудники ГИБДД, полицейские-кинологи со служебно-розыскными собаками, мотопатрули дорожно-патрульной службы, а также элитные подразделения Росгвардии. Главная цель происходящего — убедиться в готовности несения службы.

Традиционно именно на таком построении за заслуги перед отечеством вручают очередные воинские звания — один из самых долгожданных моментов для любого военнослужащего. Правда, в строю есть и те, кто, несмотря на многолетнюю успешную службу, даже не стал сержантом. К примеру, этот сотрудник МВД. Кличка Мачо. В строю почти 5 лет. На его счету десятки успешных задержаний, в том числе и вооружённых бандитов.

Главной частью прошедшего смотра стало показательное выступление бойцов Росгвардии по задержанию злоумышленников в реальных городских условиях. По легенде два вооружённых бандита совершили преступление и намерены скрыться. В планы вмешались сотрудники ОМОНА. 52 секунды. Именно столько потребовалось на выполнение поставленной боевой задачи от начала и до конца спецоперации.

Подобные общегарнизонные разводы прошли во всех городах Кузбасса. Общее количество участников исчисляется тысячами. Вывод очевиден — силовая подготовка правоохранителей позволяет в кротчайшие сроки выполнять любые поставленные задачи, направленные на обеспечение безопасности каждого жителя области. В подтверждение тому сухие цифры статистики, в сравнении с соседними регионами. Уровень преступности на протяжении последних лет стабильно самый низкий по сибирскому округу.