«Безопасные и качественные дороги». Проект благоустройства городов продолжается

В Кемерове сегодня после ремонта приняли 7 участков магистралей — это более 6 километров.

Восемь отремонтированных по проекту улиц: Орджоникидзе, Весенняя, Красная, Васильева, Д. Бедного, 50 лет Октября, б-р. Строителей и Арочная. Оценка представителей комиссии, в состав которой вошли представители областной и городской администрации, а также специалисты «Сибуправтодора» — принятые дороги отвечают требованиям ГОСТ, длина и ширина совпадают с заявленными в техзадании. Контроль за ремонтом дорог — от визуального до лабораторного — проводится в Кемерове ежедневно. Перед подрядчиками стоит задача выполнить запланированные объёмы работ в срок с соблюдением всех ГОСТов и СНИПов.

Есть и замечания. На улицах Орджоникидзе, Весенняя и 50 лет Октября ранее было выявлено недостаточное уплотнение асфальтного покрытия, подрядчику предъявлены требования на устранение этих дефектов. Сегодня эти улицы вновь прошли проверку — уплотнение и водонасыщение теперь соответствуют нормативам. Исправление этого недочёта в соответствии с контрактными обязательствами подрядчик оплатил сам. По итогам проверки комиссией не принята дорога по бульвару Строителей. Сейчас подрядная организация и специалисты администрации города рассматривают варианты устранения неровностей на проезжей части. Проект «Безопасные и качественные дороги» тем временем продолжается. Всего в Кемерове в этом году отремонтируют более 60 км магистральных улиц, установят 1500 дорожных знаков, 5 светофоров, 8 рубежей скоростного контроля, 3 км пешеходных ограждений. И все это на сумму в 1,25 млрд рублей, 650 из которых предоставлены федеральным бюджетом.

Кроме того, на сэкономленные средства, а это около 5 млн рублей, в областном центре отремонтируют улицу Ворошилова.