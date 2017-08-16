В Мысках начинает работу объединение помощи животным

Зооволонтерам приходиться не сладко. Мало того, что из человеческой безалаберности брошенных хвостатых становиться все больше. Так еще и поддержки никакой нет. Кто-то высмеивает за очередную подобранную кошечку. А кто-то желая по скорее избавиться от своей проблемы, несет очередную коробку с котятами под дверь. В одиночку с повальным количеством бездомных справиться нельзя. При центральной детской библиотеки совсем скоро откроет двери клуб «Дари добро» — добровольное благотворительное сообщество помощи бездомным животным.

Совсем недавно здесь провели акцию «Открой свое сердце». Сюда можно было принести корм для животных, наполнители для лотков, подстилки, а также помочь небольшими суммами, которые будут использованы на лечение и содержание найденных на улице животных. Благодаря откликам неравнодушных копилка клуба пополнилась деньгами, а питомцы участников клуба — найденные на улице животные и проходящие лечение, чтобы быть пристроенными в новый дом — получили подарки в качестве корма и наполнителя. Акция завершилась, но помощь животным требуется всегда. В социальных сетях начала свою работу и группа помощи бездомышам с аналогичным названием «Дари добро». Вдохновляющим примером стали активно развивающиеся и функционирующие группы в других городах, где волонтеры ищут новый дом для бездомных животных, всем миром собирают им на корм и операции.

Любой желающий может поддержать благое начинание волонтеров и обратиться в детскую библиотеку. Там подскажут, какая помощь необходима на данный момент.