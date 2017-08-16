Впервые в Кузбассе. В Березовском пройдут Всероссийские конные соревнования

В Березовском с 17 по 19 августа пройдут Всероссийские соревнования по олимпийскому виду конного спорта — троеборью. В состязаниях примут участие спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай и Хакасия. А в Иркутске уже прошли международные соревнования по адаптивному конному спорту. По итогам всех этапов победила команда Кемеровской области.