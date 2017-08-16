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Впервые в Кузбассе. В Березовском пройдут Всероссийские конные соревнования

Другие новости от 16.08.2017

В Березовском с 17 по 19 августа пройдут Всероссийские соревнования по олимпийскому виду конного спорта — троеборью. В состязаниях примут участие спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай и Хакасия. А в Иркутске уже прошли международные соревнования по адаптивному конному спорту.  По итогам всех этапов победила команда Кемеровской области.

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