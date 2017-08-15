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Чуть больше двух недель осталось до учебного года

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Пока бывшие школьники готовятся к первому учебному дню, Александр Бударин вышел на улицы города, чтобы узнать, какие профессии они выбрали и кем работают кузбассовцы, которые уже закончили вузы.

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