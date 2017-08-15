Чуть больше двух недель осталось до учебного года

Пока бывшие школьники готовятся к первому учебному дню, Александр Бударин вышел на улицы города, чтобы узнать, какие профессии они выбрали и кем работают кузбассовцы, которые уже закончили вузы.
Чуть больше двух недель осталось до учебного годаДругие новости от 15.08.2017
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