Московский цирк в Кемерове. Львы и тигры, самые экстремальные номера и захватывающие эмоции

Театр на арене цирка. Такого фееричного шоу кузбасские зрители еще не видели. В одном представлении собраны все возможные жанры. А каждый номер – часть одного масштабного действа и настоящее произведение искусства.

Акробаты, клоуны, жонглеры заставляли зал с затаенным дыханием следить за каждым жестом и трюком. А дрессированные обезьяны, коты и пони никого не оставили равнодушными.

История настоящего человека. Героя современности. Известный дрессировщик «Империи львиц», наш земляк Виталий Смолянец, целый акт на арене вместе со своими хищными питомицами. Два года назад, спасая человека, попавшего в ДТП, сам оказался под фурой и лишился обеих ног. Но он нашел в себе силы и, встав на протезы, продолжил укрощать строптивый хищный нрав.

Московский цирк пробудет в областной столице до 27 августа. Каждые субботу и воскресенье артисты ждут вас в Кемеровском цирке. Эту программу уже окрестили культурным событием года. Не пропустите и вы!