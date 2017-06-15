Кемеровский молочный комбинат отмечает 50-летие

Все начинается с молока. Кемеровский молочный комбинат отмечает юбилей. 50 лет назад он открылся в областном центре. Сегодня он входит в группу компаний Данон в России. Обеспечивает продукцией не только потребителей в Кузбассе, но и жителей всей Сибири и Дальнего Востока.

50-летний юбилей отмечает кемеровский молочный комбинат, входящий в Группу компаний Данон-Россия. Кефир, молоко, молочные коктейли, питьевые йогурты и для самых маленьких – творожок. Кстати, Кузбасс – основная площадка по производству детского питания. Всего в России их пять.

Продукция из Кузбасса отправляется по всей Сибири и Дальнему Востоку. Компания Данон регулярно реализует социальные программы. Цель: показать связь состояния здоровья и употребляемых продуктов питания.

Сегодня в ассортименте завода – 54 наименования молочной и кисломолочной продукции. Комбинат проводит экскурсии для потребителей. Чтобы каждый увидел своими глазами, как производятся полезные продукты. Которые за полвека существования свое качество уже подтвердили.