В Кузбассе открыт судоходный сезон

Первыми на воду спустили лодки спортсмены и нарушители.

Усмиряют не только водную гладь, но и саму лодку. Чтобы элементарно не перевернуться на очередном вираже, нос моторки нужно утяжелить. Таким, своеобразным балластом приходится быть то родителями, то соратникам по команде. Водно-моторный спорт для кузбасских ребят – прежде всего, командный дух.

От шести и старше – эта разновозрастная компания на самом деле состоит из чемпионов и вице-чемпионов мира по водно-моторному спорту. В Кузбассе это единственная подобная школа. А учитывая капризную сибирскую погоду, для тренировок у них не так много времени.

На этот раз им и ехать никуда не пришлось. Всероссийские соревнования в этом году принимала Кемеровская область. Наша команда в этот раз завоевала бронзу. А открытие судоходного сезона даст ещё один стимул для дополнительных, усиленных тренировок.

Вода, как и прежде, таит в себе опасность, если относится к ней беспечно. В середине июня стартует и купальный сезон, а значит – работы у спасателей прибавится. Для любителей поплескаться тоже есть определённые правила. И губернский телеканал обязательно о них напомнит.