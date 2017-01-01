Английское утро
3 декабря в эфире программы «Включайся» стартовала новая лингвистическая рубрика «Английское утро». Это совместный проект нашего телеканала и «Benediсt School».
До начала проекта мы объявили кастинг среди наших зрителей, желающих изучать иностранный язык в телевизионном эфире, — и получили почти сто видеозаявок. Преподаватели школы Benedict выбрали двоих телезрителей, а вместе с ними место за партой займут известные кемеровчане.
Учи английский язык и получай призы!
Каждый четверг мы устраиваем розыгрыши для телезрителей. С помощью специальной формы, расположенной ниже, отвечай на вопросы, прозвучавшие в эфире. Будь первым и подарки ждут тебя!
Внимание!
По просьбам телезрителей проект «Английское утро» мы будем повторять в дневном эфире. Смотрите проект с первых уроков с 8 апреля в 13:50 (вторник, среда, четверг, пятница)
Учитель английского
Наталья Гончарова
директор по обучению Международной школы иностранных языков «Benedict School»
Ученики
Юлия Громыко
мама двух дочерей, менеджер в крупной компании
Алексей Разуков
заслуженный работник культуры России,
директор Кемеровского областного театра драмы
Евгений Иванов
заместитель директора ГТРК «Кузбасс»,
ведущий радиостанций Маяк-Кузбасс и Радио России–Кузбасс
Анастасия Пикулина
корреспондент программы «Другие новости»
Лариса Зауэрвайн
начальник департамента культуры и национальной политики
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