3 декабря в эфире программы «Включайся» стартовала новая лингвистическая рубрика «Английское утро». Это совместный проект нашего телеканала и «Benediсt School».

До начала проекта мы объявили кастинг среди наших зрителей, желающих изучать иностранный язык в телевизионном эфире, — и получили почти сто видеозаявок. Преподаватели школы Benedict выбрали двоих телезрителей, а вместе с ними место за партой займут известные кемеровчане.

Учи английский язык и получай призы!

Каждый четверг мы устраиваем розыгрыши для телезрителей. С помощью специальной формы, расположенной ниже, отвечай на вопросы, прозвучавшие в эфире. Будь первым и подарки ждут тебя!

Внимание!

По просьбам телезрител­ей проект «Английско­е утро» мы будем повторять в дневном эфире. Смотрите проект с первых уроков с 8 апреля в 13:50 (вторник, среда, четверг, пятница)

Учитель английского

Наталья Гончарова

директор по обучению Международной школы иностранных языков «Benedict School»

Ученики

Ирина Борзова

дизайнер свадеб

Юлия Громыко

мама двух дочерей, менеджер в крупной компании

Алексей Разуков

заслуженный работник культуры России,

директор Кемеровского областного театра драмы

Евгений Иванов

заместитель директора ГТРК «Кузбасс»,

ведущий радиостанций Маяк-Кузбасс и Радио России–Кузбасс

Анастасия Пикулина

корреспондент программы «Другие новости»

Лариса Зауэрвайн

начальник департамента культуры и национальной политики