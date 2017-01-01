Богатыри едут в Шерегеш

Не перевелись еще богатыри на земле русской. На их силушке Русь держится!

Или сегодня работают другие критерии, и страна держится на интеллектуальных, практичных и предприимчивых?

специально ко Дню Защитника объявляют поиск настоящих мужчин по всей области.

Условия участия:

1 этап — с 1 по 17 февраля 2013 (включительно до 00.00 часов) – прием заявок

Для участия в акции необходимо прислать заявку с фотографией настоящего богатыря и описанием, почему вы так считаете. Заявку может прислать, как сам мужчина, так и его девушка, жена, сестра, дочь, мама, друзья (но путевку получит тот, чье фото будет прислано).

К фотографии должно быть приложено описание, почему вы считаете себя или того, человека, чье фото прикрепили, настоящим «богатырем» (например, он силен, и отжимаете 200 раз, или он совершил подвиг – спас кого-либо из беды, или он – настоящий романтик – устраивает сюрпризы своей любимой, или он интеллектуал, или всё это вместе взятое). В описание должны быть те черты, свойственные данному человеку, которые вызывают восхищение.

2 этап – участие претендентов в телевизионном отборе (творческие испытания)

Победитель получит путевку в Шерегеш на двоих (в путевку входит проезд туда и обратно, проживание и питание в гостинице) с 22 февраля по 24 февраля 2013 года

Всего будет разыграно 5 путевок на двоих.

Два победителя определятся по итогам голосования на сайте и еще три победителя – по итогам теле- и радиоотбора.

Партнер проекта — минеральная вода «Горная шория»