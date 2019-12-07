Группа компаний «Просвещение» развивает проекты ранней профориентации школьников

Недавно в Ярославле состоялся Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Масштабное мероприятие уже не первый год объединяет ведущих экспертов и лучших педагогов страны, занимающихся решением актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения подрастающего поколения.

В этом году на форуме в режиме видеоконференции президент Владимир Путин провел урок «Школа завтрашнего дня». В своем выступлении он обратил особое внимание на необходимость ведения как можно более ранней профориентационной работы с учащимися школ – это нужно, чтобы дать возможность «пробиваться ярким талантам, людям с гениальными способностями в тех областях, в которых они смогут проявить себя». По словам главы государства, профориентационные программы сегодня «серьезнейшим образом помогают молодым людям определиться с профессией, найти себя в жизни, не ошибиться с этим выбором».

В числе ведущих партнеров государства в вопросе создания системы раннего профессионального самоопределения школьников – национальный образовательный интегратор группа компаний «Просвещение». По сути, многие проекты компании направлены именно на формирование одного из ключевых навыков подрастающего поколения – профессионального выбора, основанного на способностях и интересах детей и подростков.

В частности, «Просвещение» регулярно организует посвященные вопросам профориентации тематические площадки и мастер-классы. Такие как, например, проект «Нескучная наука с «Просвещением», воплощенный прошедшей осенью 2019 года на фестивале «Город мастеров» в международном детском центре «Артек».

По словам вице-президента группы компаний «Просвещение» Виктории Копыловой, ориентиром для будущих специалистов уже на этапе общего образования являются требования работодателей. Поэтому сегодня бизнес должен быть не только заказчиком, но и полноценным участником образовательного процесса. «Ситуацию может изменить интеграция бизнеса в процесс обучения на уровне основной школы», – отметила Копылова. – Новым навыкам необходимо учить иначе, чем вчера, поэтому «процесс затронет и учителей, и управляющие команды школ».

В целом, следуя тренду на соответствие новых образовательных программ запросам работодателей, национальный образовательный интегратор развивает и свои инфраструктурные проекты, связанные с внедрением механизмов государственно-частного партнерства в образовательную отрасль. Компания в рамках соответствующих договоренностей с региональными властями занимается модернизацией детских лагерей отдыха и строительством новых школ. Например, в Нижегородской области «Просвещение» уже включилась в работу по возведению уникального образовательного комплекса, который, как и другие подобные проекты компании, будет построен с учетом необходимости создания полноценной среды для профориентационной работы.

А в Москве, летом 2019 года, компания опробовала еще одну идею – современное образовательно-исследовательское пространство «Среда Просвещения». Площадка оснащена высокотехнологичным оборудованием и сориентирована на так называемую сквозную систему ранней профориентации.

Профориентационная составляющая, как подчеркнул президент РФ, выступая на форуме, является важнейшей частью российской системы образования. Школа, по словам главы государства, « у нас всегда была выстроена системно, была нацелена на решение важнейших задач по воспитанию и по образованию наших детей, она была выстроена таким образом, чтобы человек входил в жизнь подготовленным во всех смыслах этого слова».

Как отметила также принявшая участие в обмене мнениями министр просвещения Ольга Васильева, ранняя профориентация – это требование времени. «Мне кажется, что если этот опыт в помощи поиска себя мы начнем раньше, например с 6-го класса, как мы сейчас это сделали по профессиям будущего, то мы сможем получить результат», – считает Васильева.

Думается, что «Просвещение» и другие российские компании уже наработали ценный опыт, их рекомендации найдут воплощение в практике ранней профориентации молодежи.

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