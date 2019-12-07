Особенности сбора хорошей фермы для майнинга

Майнинг и в наши дни продолжает будоражить умы многих людей, мечтающих о быстром доходе, получающем пассивным трудом. Ведь все что необходимо для осуществления задачи, так это собрать хорошую ферму и подготовится к поимке хорошей добычи, за которую впоследствии на бирже предложат неплохую стоимость.

И хотя сейчас в продаже можно обнаружить неплохое разнообразие нужного вида компьютерного оборудования. Не все эти изделия, в итоге на самом деле, подходят для майнинга. Ведь во время этого процесса оборудование, подвергается высоким нагрузкам. И если будут использованы в собранной ферме низкого качества детали, то увеличивается вероятность, что при неожиданном увеличении нагрузки, собранная ферма просто сломается. Поэтому неудивительно, что даже выбираемый блок питания для майнера занимает немалое количество времени.

Поиск хороших деталей для фермы

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