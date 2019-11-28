Как выбрать лодку для рыбалки?

Все начинается с ловли рыбы с берега на удочку, а позже уже опытным рыбакам становиться интересно «выйти на воду». Тогда стоит задача выбрать надежную лодку для таких целей. На сегодняшний день лучшим производителем в России маломерных судов считается компания «Верта», на их официальном сайте https://vertaboats.ru/ можно найти лодки разной длины и мощности. Эти суда отличаются высоким качеством, надежностью, прочностью. Лодки «Верта» легко может противостоять разным воздействиям окружающей среды.

На что обратить внимание при выборе?

Есть несколько критериев по которым можно выбрать оптимальную лодку.

Вместимость. Этот параметр определяется индивидуально и зависит от того, сколько человек должна перемещать лодка. Обычно маломерные суда вмещают от двух до шести человек. Значит лодка должна выдерживать такую нагрузку. Но при подсчетах учтите массу оборудования, которое нужно взять с собой.

Габариты. В этом вопросе нужно учитывать способ транспортировки, место хранения и т.п. Если вы планируете рыбачить вдвоем, то важен вес лодки, потому что перемещать ее придется вручную. Габариты влияют на мощность мотора, поэтому необходимо заранее подумать об этом.

Местность. Эта характеристика определяет особенности конструкции лодки. Если планируете плавать на прудах, озерах и других закрытых водоемах, то лучше брать лодку с плоским дном. Она будет скользить по мелкой воде и легко преодолеет водоросли, бревна и другие препятствия в воде. Если ваш выбор пал на реки, то однозначно стоит выбирать из лодок с V-образным дном. Это необходимо для плавного преодоления волн.

Система управления. Если вы рыбачите со спиннинга, то этот параметр особенно важен. Руки должны быть свободны, поэтому многие лодки снабжены системой дистанционного управления. Она представляет собой вид рулевой консоли, которая защищена лобовым стеклом от брызг воды и ветра. Более бюджетным вариантов будет применение ножной педали на полу.

Допопции. Согласитесь, что удобно иметь какие-то полезные мелочи. Например, тент, которые защитит от солнца, какие крепежи, кресла, которые поворачиваются, стол, полочки для каких-то личных вещей. Хорошая лодка будет иметь много разных деталей для того, чтобы рыбалка прошла с комфортом.

Если обратите внимание на эти параметры, то сможете подобрать для себя оптимальный вариант алюминиевой лодки для рыбалки.