Интернет-магазин GM-Zapchast – продажа запчастей для авто

На сайте GM-Zapchast можно найти широкий ассортимент деталей для разных моделей и марок автомобилей. Например, запчасти на Опель Зафира А или другую легковую машину производства Opel, Daewoo, Chevrolet, Renault. Этот интернет-магазин позволяет комфортно сравнивать и выбирать товары. На нем достаточно быстро можно найти и заказать необходимые детали.
или другую легковую машину производства Opel, Daewoo, Chevrolet, Renault. Этот интернет-магазин позволяет комфортно сравнивать и выбирать товары. На нем достаточно быстро можно найти и заказать необходимые детали.
Компания работает в сфере продажи автомобильных запчастей уже более десяти лет. Она быстро подбирает качественные оригинальные детали, предлагает высокий уровень сервисного обслуживания клиентов. Доставка осуществляется в короткие сроки.
Преимущества
- Собственное складское хранение продукции.
- Ассортимент включает более 13-ти тысяч деталей, они всегда в наличии.
- Товары отгружаются в день заказа.
- Более низкие цены, чем в большинстве дилерских центров.
- Оптимизированный под быстрый поиск нужных запчастей рубрикатор сайта.
- Контроль качества продукции, проверка деталей перед отправкой заказчику.
- Вариативность запчастей.
- Удобство выбора, сравнения и заказа товаров в интернет-магазине.
- Доставка по всей территории Украины.
Компания также предлагает ассортимент моторных масел GM.
Каталог
- Фильтры масла.
- Передние и задние ступицы.
- Тормозные колодки.
- Катушки зажигания.
- Тяги стабилизаторов.
- Подшипники амортизаторов.
- Шаровые опоры.
- Свечи зажигания.
- Капоты и многое другое.
На сайте можно найти практически любую деталь для автомобилей Opel, Renault, Chevrolet, Daewoo. Каждое наименование товаров снабжено детальным описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это значительно облегчает выбор и сравнение запчастей. Более подробную информацию можно узнать у менеджера по телефону.