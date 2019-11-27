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Новости партнеров 27.11.2019

Интернет-магазин GM-Zapchast – продажа запчастей для авто

На сайте GM-Zapchast можно найти широкий ассортимент деталей для разных моделей и марок автомобилей. Например, запчасти на Опель Зафира А или другую легковую машину производства Opel, Daewoo, Chevrolet, Renault. Этот интернет-магазин позволяет комфортно сравнивать и выбирать товары. На нем достаточно быстро можно найти и заказать необходимые детали.

или другую легковую машину производства Opel, Daewoo, Chevrolet, Renault. Этот интернет-магазин позволяет комфортно сравнивать и выбирать товары. На нем достаточно быстро можно найти и заказать необходимые детали.

Компания работает в сфере продажи автомобильных запчастей уже более десяти лет. Она быстро подбирает качественные оригинальные детали, предлагает высокий уровень сервисного обслуживания клиентов. Доставка осуществляется в короткие сроки.

Преимущества

  • Собственное складское хранение продукции.
  • Ассортимент включает более 13-ти тысяч деталей, они всегда в наличии.
  • Товары отгружаются в день заказа.
  • Более низкие цены, чем в большинстве дилерских центров.
  • Оптимизированный под быстрый поиск нужных запчастей рубрикатор сайта.
  • Контроль качества продукции, проверка деталей перед отправкой заказчику.
  • Вариативность запчастей.
  • Удобство выбора, сравнения и заказа товаров в интернет-магазине.
  • Доставка по всей территории Украины.

Компания также предлагает ассортимент моторных масел GM.

Каталог

  • Фильтры масла.
  • Передние и задние ступицы.
  • Тормозные колодки.
  • Катушки зажигания.
  • Тяги стабилизаторов.
  • Подшипники амортизаторов.
  • Шаровые опоры.
  • Свечи зажигания.
  • Капоты и многое другое.

На сайте можно найти практически любую деталь для автомобилей Opel, Renault, Chevrolet, Daewoo. Каждое наименование товаров снабжено детальным описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это значительно облегчает выбор и сравнение запчастей. Более подробную информацию можно узнать у менеджера по телефону.

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