Интернет-магазин GM-Zapchast – продажа запчастей для авто

На сайте GM-Zapchast можно найти широкий ассортимент деталей для разных моделей и марок автомобилей. Например, запчасти на Опель Зафира А или другую легковую машину производства Opel, Daewoo, Chevrolet, Renault. Этот интернет-магазин позволяет комфортно сравнивать и выбирать товары. На нем достаточно быстро можно найти и заказать необходимые детали.

или другую легковую машину производства Opel, Daewoo, Chevrolet, Renault. Этот интернет-магазин позволяет комфортно сравнивать и выбирать товары. На нем достаточно быстро можно найти и заказать необходимые детали.

Компания работает в сфере продажи автомобильных запчастей уже более десяти лет. Она быстро подбирает качественные оригинальные детали, предлагает высокий уровень сервисного обслуживания клиентов. Доставка осуществляется в короткие сроки.

Преимущества

Собственное складское хранение продукции.

Ассортимент включает более 13-ти тысяч деталей, они всегда в наличии.

Товары отгружаются в день заказа.

Более низкие цены, чем в большинстве дилерских центров.

Оптимизированный под быстрый поиск нужных запчастей рубрикатор сайта.

Контроль качества продукции, проверка деталей перед отправкой заказчику.

Вариативность запчастей.

Удобство выбора, сравнения и заказа товаров в интернет-магазине.

Доставка по всей территории Украины.

Компания также предлагает ассортимент моторных масел GM.

Каталог

Фильтры масла.

Передние и задние ступицы.

Тормозные колодки.

Катушки зажигания.

Тяги стабилизаторов.

Подшипники амортизаторов.

Шаровые опоры.

Свечи зажигания.

Капоты и многое другое.

На сайте можно найти практически любую деталь для автомобилей Opel, Renault, Chevrolet, Daewoo. Каждое наименование товаров снабжено детальным описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Это значительно облегчает выбор и сравнение запчастей. Более подробную информацию можно узнать у менеджера по телефону.