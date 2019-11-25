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Новости партнеров 25.11.2019

С чего начинается работа на Форекс

Перед тем, как приступать к практической части работы на Форекс, нужно пройти подготовку, изучив основные правила и положения. В ходе такого обучения трейдер учится разбираться в терминологии и правильно использовать все необходимые инструменты валютного рынка. Перед началом работы следует выполнить подготовку, в ходе которой нужно узнать курс доллара онлайн и провести анализ, чтобы спрогнозировать потенциальное движение рынка. При этом полноценная работа невозможна без поэтапного изучения основ.

Что нужно знать для работы на валютном рынке

Подготовка трейдера предполагает изучение нескольких дисциплин, раскрывающих разные аспекты работы на Форекс:

  • Специальные термины. На этом этапе пользователь знакомится с терминологией, которая используется на валютных биржах.
  • Закономерности. Изучая графики, можно заметить, что они – цикличны и могут состоять из разных фигур. Зная основные графические конструкции и построения, можно научиться «дорисовывать» такие фигуры, тем самым определяя направление движения котировок.
  • Управление капиталом (или Money Management). На данном этапе человек учится распоряжаться своим депозитом. Это необходимо для минимизации рисков и правильного использования средств.
  • Основы аналитического прогноза. Умение анализировать состояние рынка и строить прогнозы на основе открытых источников необходимо для определения направления котировок. В противном случае трейдер рискует потерять свои средства, открывая сделки наугад и не учитывая факторы, которые могут повлиять на курсы валют.
  • Психологическая подготовка. Этот раздел посвящен психологическим нюансам, возникающим при работе на валютном рынке. Например, человек учится работать по определенным концепциям, не позволяя открывать сделки исключительно под влиянием эмоций.

Заключающим этапом такого обучения является изучение различных систем и стратегий, а также ознакомление с инструментами торговли и формирование их набора. Таких инструментов – десятки, и в зависимости от стратегии каждый трейдер сам формирует их комплект. В этом плане нет универсальных и правильных или неправильных решений: выбор инструментов происходит на ваше усмотрение.

После прохождения всех этих этапов можно закрепить свои знания, начав практическую работу. Но сразу вносить депозит не рекомендуется: для начала следует проверить себя на демонстрационном счете. В этом случае при серьезных ошибках трейдер не теряет свои средства, но может проанализировать свою работу и устранить недочеты.

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