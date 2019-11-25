Как утеплить потолок на балконе своими руками

Крыша балкона

В современных домах редко можно найти квартиру, в которой не было бы балкона. Тем не менее многие жильцы воспринимают его только как дополнительное место для хранения вещей, а не как многофункциональный фрагмент жилой площади. Правда, стать таким балкон может только при должном утеплении.

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Этапы обустройства балкона

Основных этапов всего 4. Это:

утепление потолка;

утепление стен;

утепление пола;

косметический ремонт.

Но они, в свою очередь, подразделяются на подэтапы. Как видно из небольшого списка, основу отделочных работ составляет утепление. При должной сноровке его можно выполнить своими руками.

В этой статье приводится инструкция к утеплению потолка и последующей его отделке.

Гидроизоляция

Гидроизоляция Перед тем, как начать работы по утеплению, необходимо обеспечить балкону качественную гидроизоляцию, для чего, возможно, придётся договариваться с соседями сверху, в случае, если их балкон не застеклён. Но даже если у соседей уже есть гидроизоляция, стоит сделать её и себе – предосторожность лишней не бывает. В таком случае гидроизоляционный раствор наносится на очищенный от пыли и выровненный потолок, а также на прилегающую к нему часть стены. Если же балкон находится на последнем этаже, то здесь гидроизоляция проводится, как и при обустройстве крыши, – с использованием рубероидных материалов: https://stroyld.ru/remont/remont-kryishi-balkona/

Термоизоляция

По завершении этих работ проводится термоизоляция – без неё пользоваться балконом в холодный период будет невозможно. Для начала необходимо выбрать материал для утепления. Это может быть:

пенопласт;

минеральная вата;

напыляемый полиуретан;

вспененный полиэтилен.

Определившись с материалом, нужно рассчитать его толщину. От толщины напрямую зависит, можно ли будет использовать балкон как жилое помещение. Для подсчёта показателя существует специальная форма, которую можно найти на различных сайтах. Можно воспользоваться и специальным калькулятором.

Процесс установки

Утепление потолка производится уже после того, как выполнено утепление стен и пола.

Необходимо проверить герметичность стеклопакетов по верхнему краю. Если они пропускают воду и воздух, стоит заполнить щели монтажной пеной. По периметру балкона к каркасу стен саморезами закрепляются деревянные брусья 2*4 см. Их нижние края определяют высоту крепления панелей. Потолок обязательно должен быть ровным. В нише между брусьями устанавливается термоизоляция. Утеплитель необходимо разрезать так, чтобы его ширина совпадала с шириной балкона в месте монтажа, минус 1 см с каждой стороны. Подготовленный блок утеплителя загоняется в паз между брусьями и потолком и смещается до упора к торцевой стене. Утеплитель должен плотно прилегать к потолку; можно посадить его на полимерный клей и плотно прижать к поверхности. Затем плита утеплителя закрепляется дюбелями-грибками. Перед тем, как установить следующий блок утеплителя, нужно нанести монтажную пену на стык. Излишки пены легко срезаются после высыхания. Таким же образом устанавливаются остальные блоки. Оставшийся по периметру просвет тоже заполняется монтажной пеной. Теперь необходимо монтировать фольгированный утеплитель. Лучше всего использовать одно целое полотно, равное по площади поверхности потолка. Утеплитель необходимо закрепить фольгированной стороной наружу строительным степлером. Если было использовано несколько фрагментов полотна, стыки между ними нужно тщательно проклеить скотчем. Утепление готово!

Ознакомившись с этой статьёй, можно смело приступать к строительным работам.

Источник: https://stroyld.ru/