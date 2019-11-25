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Новости партнеров 25.11.2019

Как выбрать дизельный генератор?

В каждом частном доме или производстве должен быть резервный источник питания, чтобы при аварийном отключении не остаться без электричества. Любой генератор дизельный купить можно на сайте darex.com.ua.

Перед выбором стоит определиться с целевым назначением, техническими параметрами, производительностью. Для дома выбирают бытовое оборудование. Оно чаще всего компактное. Профессиональные и полупромышленные аппараты используются на производствах. В больших цехах чаще всего используют промышленное оборудование.

Дизельные генераторы хороши тем, что могут быть использованы в качестве постоянного источника или дополнительного. Причем он достаточно экономичен в потреблении топлива, поэтому многие выбирают именно такую модель. Генераторы, работающие на дизельном топливе, универсальны в использовании. Можно выбрать мобильную модель и пользоваться ей в полевых условиях, для постоянного подключения подойдет больше стационарный вариант. На сайте компании они представлены в разных модифицкациях, где вы сразу же можете получить консультацию и оформить заказ.

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