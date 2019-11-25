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Новости партнеров 25.11.2019

Почему стоит заказать алмазное бурение?

Алмазное бурение – это современный способ проделывания отверстий разного диаметра. Специальное оборудование может пробурить бетон, кирпич, камень, железобетон. Еще часто данную процедуру называют алмазное сверление. На алмазное бурение цены за услуги недорогие, позволить может каждый.

Бурение такого типа предназначается для создания круглых отверстий. Они могут быть абсолютно разного диаметра. Делается это безударным способом. Поэтому можно бурить стены, перекрытия, фундамент, кровлю. Обычно алмазное бурение сверление отверстий используется для прокладки канализации, водопровода, отопления, системы вентиляции, кондиционирования.

Если говорить о преимуществах, то можно выделить следующие:

  • Отсутствие динамической нагрузки.
  • Практически нет шума при производстве работ.
  • Производительность на высоком уровне.
  • Геометрия отверстий практически идеальна.
  • Бурить можно хоть под углом, горизонтально или вертикально.
  • Выбор диаметра коронки очень большой.
  • Оптимальная цена и отличное качество.

Компания «Демонтажсервис» предлагает услуги по алмазному бурению. Посмотреть с полным перечнем выполняемых работ и оказываемых услуг можно на сайте демонтаж22.рф. Оставить заявку на выполнение работ можно прямо на сайте либо по телефону +7 3852 69 62 44, +7 3852 69 63 23.

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