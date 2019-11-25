СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
previous arrow
next arrow
Slider
Новости партнеров 25.11.2019

Где смотреть русское ТВ в Европе?

Каждый день посредством телевидения люди узнают много новой информации. Благодаря ТВ можно быть в курсе всех событий 24 часа в сутки. Это чудо цивилизации является неотъемлемой частью любого человека.

В европейских странах многие завтракая предпочитают смотреть новости, а не читать газеты как это было раньше. Сегодня в Европе проживает большое количество русскоязычного населения. Русское тв в европе поэтому стало популярным. Особенно спрос резко возрастает во время новогодних каникул или же майских праздников. Даже в отпуске многие следят за событиями на родине или просто смотрят любимые развлекательные передачи.

Жители Европы любят просто посмотреть русское телевидение, чтобы изучить язык. Ведь, как известно, нет ничего лучше, чем смотреть фильмы на языке, который хочешь выучить, и слушать разговорную речь от носителя. Сейчас есть много ресурсов в интернете, которые предлагают смотреть онлайн тв. Например, iptv-online.tv. Для того, чтобы начать пользоваться нужно просто зарегистрироваться. Смотреть популярные каналы можно в отличном качестве. Каждый русский человек находясь в командировке или путешествии теперь может быть в курсе последних новостей на родине.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Это обсуждают: кузбасского горняка наградил президент, в регионе появятся карты жителя
Молчать нельзя, говорить: студенты Кузбасса о проблемах мирового масштаба
Стоимость не вырастет: что ожидает водителей в связи с изменением законодательства?
Нужна инициатива собственников: как обеспечить капитальный ремонт многоквартирного дома?
Спеть со звездой: Новокузнецк с мастер-классом посетила Любовь Казарновская

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев поздравил кузбасских женщин с Днем матери

25-11-2019

Сергей Цивилев поздравил кузбасских женщин с Днем матери
Сфотографируйте Парк Ангелов и получите приз!

25-11-2019

Сфотографируйте Парк Ангелов и получите приз!
Массовый спуск Дедов Морозов с горы Зеленая даст старт акции «В Новый год вместе»

25-11-2019

Массовый спуск Дедов Морозов с горы Зеленая даст старт акции «В Новый год вместе»
В 2020 году 39 учителей Кузбасса получат по 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель»

25-11-2019

В 2020 году 39 учителей Кузбасса получат по 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель»
Это обсуждают: кузбасского горняка наградил президент, в регионе появятся карты жителя

22-11-2019

Это обсуждают: кузбасского горняка наградил президент, в регионе появятся карты жителя
Спеть со звездой: Новокузнецк с мастер-классом посетила Любовь Казарновская

22-11-2019

Спеть со звездой: Новокузнецк с мастер-классом посетила Любовь Казарновская