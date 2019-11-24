Обменные пункты КИТ Group в Запорожье

Компания КИТ Group имеет обменные пункты во многих крупных городах Украины. Помимо Киева и Харькова, есть обменка Запорожье и не только. Компания не оказывает услуги онлайн обменников в интернете. Однако при выгодном курсе его можно «забронировать» по телефону и подъехать в пункт для обмена валюты.

Выгодный обмен валют в Запорожье возможен, но часто приходится приложить немало усилий и потратить много времени на поиск подходящего варианта. Курс валют на черном рынке Запорожья намного выгоднее, но несет много рисков. Обмен валют в Запорожье на черном рынке может стать причиной неприятностей с законом, часто на нем много подделок.

Обменные пункты КИТ Group работают официально и таких проблем точно не возникнет. Курс валют в Запорожье в обменниках этой компании выгодный и конкурентный. На сайте можно отслеживать текущие курсы валют, а также получать информацию на электронную почту об его изменениях. При наличии подходящего курса можно подать заявку на его бронирование и в течение часа обменять валюту в пункте компании.

Преимущества услуг

Выгодные курсы валют.

Операции по безналичному расчету.

Переводы денежных средств за границу.

Надежность компании, проверенная временем.

Долгий срок присутствия на рынке оказания услуг по обмену валют.

Лицензии и документы для ведения официальной деятельности.

Круглосуточный мониторинг курсов валют, который можно увидеть на сайте компании.

Конфиденциальность обмена валют, защита персональных данных клиентов.

Обменные пункты компании удобно расположены, находятся в транспортной доступности. Это позволяет быстро добираться до них из любой части Запорожья. Более подробную информацию и консультации по вопросам валютных операций можно получить у менеджера по телефону.