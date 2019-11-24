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Новости партнеров 24.11.2019

Обменные пункты КИТ Group в Запорожье

Компания КИТ Group имеет обменные пункты во многих крупных городах Украины. Помимо Киева и Харькова, есть обменка Запорожье и не только. Компания не оказывает услуги онлайн обменников в интернете. Однако при выгодном курсе его можно «забронировать» по телефону и подъехать в пункт для обмена валюты.

Выгодный обмен валют в Запорожье возможен, но часто приходится приложить немало усилий и потратить много времени на поиск подходящего варианта. Курс валют на черном рынке Запорожья намного выгоднее, но несет много рисков. Обмен валют в Запорожье на черном рынке может стать причиной неприятностей с законом, часто на нем много подделок.

Обменные пункты КИТ Group работают официально и таких проблем точно не возникнет. Курс валют в Запорожье в обменниках этой компании выгодный и конкурентный. На сайте можно отслеживать текущие курсы валют, а также получать информацию на электронную почту об его изменениях. При наличии подходящего курса можно подать заявку на его бронирование и в течение часа обменять валюту в пункте компании.

Преимущества услуг

  • Выгодные курсы валют.
  • Операции по безналичному расчету.
  • Переводы денежных средств за границу.
  • Надежность компании, проверенная временем.
  • Долгий срок присутствия на рынке оказания услуг по обмену валют.
  • Лицензии и документы для ведения официальной деятельности.
  • Круглосуточный мониторинг курсов валют, который можно увидеть на сайте компании.
  • Конфиденциальность обмена валют, защита персональных данных клиентов.

Обменные пункты компании удобно расположены, находятся в транспортной доступности. Это позволяет быстро добираться до них из любой части Запорожья. Более подробную информацию и консультации по вопросам валютных операций можно получить у менеджера по телефону.

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