Озонотерапия – эффективная и доступная процедура остановить возраст

Аппаратная косметология позволяет буквально остановить время. Одним из таких методов является озонотерапия – физиотерапевтическая процедура с применением озона. Действует как высокоэффективное лечебное и профилактическое средство при многих косметических проблемах кожи.

Оказывает противомикробное (бактерии, вирусы) и фунгицидное действие. Насыщает кровь кислородом, усиливает обменные процессы, оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, имеет иммуномодулирующий и антиоксидантный эффект, увеличивает уровень мочевины и белков в крови.

Озон разрыхляет жир, способствуя его выведению с лимфотоком, стимулирует синтез эластина и коллагена в зоне введения, подтягивает мышцы, повышает эластичность кожи. Позволяет бороться с общей непривлекательностью кожи, а также с целлюлитом, рубцами, пигментацией, жировыми отложениями, растяжками.

Наиболее часто обрабатываемыми местами являются бедра, спина, ноги, талия, ягодицы, шея, руки. Процедура способна решить множество проблем с кожей и подкожной клетчаткой, имеет минимум минусов. Озонотерапию тела и/или лица можно пройти здесь. СВ СПА находится в Одинцово и является одним из лучших центров, благодаря чему имеет много клиентов.

Как работает озонотерапия?

Механизм действия основан на генерации продуктов, получаемых путем селективного взаимодействия с различными веществами, присутствующими в плазме и в клетках. Продукты метаболизма озона оказывают различные биологические действия, в том числе терапевтические.

Применение озонотерапии замедляет старение, позволяет устранять и/или предотвращать ряд патологических процессов (в том числе противовоспалительные), избавляет от неприятной симптоматики, улучшает общее самочувствие. Способствует улучшению состояния не только кожи, но и волос.

Процедура озонотерапии позволяет восстановить тканевый обмен веществ, местную микроциркуляцию и регенерацию, способствует улучшению усвоения полезных веществ, активизирует восстановление естественных процессов в организме.

Помогает бороться непривлекательным состоянием кожи, действует быстро и эффективно, не имеет побочных явлений и противопоказаний. В сочетании с массажем дает стойкое и продолжительное усиление эффекта. Позволяет избавляться от локальных скоплений вредных веществ, снимает интоксикационные проявления локального уровня.

Где пройти процедуру в Одинцово?

Жителям Одинцово салон СВ СПА, специализирующийся на уходе за телом, рекомендует пройти ряд процедур, способствующих коррекции тела и оздоровлению кожи. практикуется индивидуальный подход, программа составляется на основе исходного состояния здоровья конкретного клиента.

Если вам нужно омоложение и коррекция фигуры, мы можем вам предложить множество аппаратных методик, среди которых и озонотерапия. Это позволяет буквально за минуты преобразить тело. Наши косметологи имеют многолетний опыт работы и необходимые знания, мы оказываем услуги высокого уровня, работаем на результат, дорожим репутацией.

Современное оборудование, продвинутые технологии, кабинеты, отвечающие международным стандартам – все призвано сделать пребывание в стенах центра максимально комфортным. Процедуры дают потрясающий эффект, недаром они пользуются большой популярностью, многие стали постоянными клиентами.

Систематическое применение озонотерапии поможет вам всегда выглядеть ухоженно и молодо, а также поможет избавиться от некоторых проблем, и, наконец-таки, почувствовать себя еще более здоровой. Не упустите шанс продлить свою красоту и молодость.