Этапы разработки сайта – техническое задание (ТЗ) на создание вебресурса

Не каждый владелец будущего сайта является «технарем» и готов месяцами изучать разные сетевые технологии и копаться на таких сайтах как LoomHosts, в Сети существует множество веб-студий, которые могут всю эту работу взять на себя. Как говорится, выполнить сайт «под ключ». Если задуматься над тем, как должен работать сайт, то можно постоянно забывать какие-то мелочи, а, то и допускать крупные промахи.

В голове постоянно вертятся идеи, соображения, интересные варианты заимствования с других сайтов. Рассказать все четко и внятно о своем видении сайта просто нереально – придется размахивать руками и постоянно сбиваться.

Вот для этого и были придуманы технические задания (ТЗ). Для клиента они – возможность сосредоточиться и упорядоченно изложить то, каким он видит сайт. Для студии техническое задание – руководство к действию и защита от дальнейших нападок («гляньте-ка в пункт 4.7.1.19 – вы сами так хотели, и подпись имеется!»). На самом деле, не так уж все жестко здесь построено, и клиент может изменить условия ТЗ на создание веб-сайта в любой момент. Что его ждет в худшем случае?

Да ничего, кроме лишних трат денег. Кстати, о деньгах. Молодые и энергичные студии, не могут позволить себе отпугивать клиентов большими ценами, не те времена. Но и работать себе в ущерб они тоже не будут. Задумайтесь сами – сможете ли вы самостоятельно создать качественный сайт, оптимизировать его контент, разработать дизайн, подобрать или разработать собственную CMS и хостинг на таких ресурсах как https://loomhosts.com/ru/rating/hostingi-dlya-wordpress/, гарантировать защиту данных, обеспечить расширяемость проекта и легкость управления им? Плюс, раскрутить сайт в рейтинге поисковиков?

Может, и сможете, но с непривычки это займет у вас несколько лет, не меньше. И затраты будут намного большими. Даже профессионалы за день-два мало что сделают, им понадобятся недели и месяцы подготовки. И о профессионалах, кстати. В проекте, будут нужны менеджеры, координаторы, разработчики, программисты, тестировщики, дизайнеры, верстальщики, художники, музыканты, оптимизаторы и другие. Плюс ребята, которые приносят пончики и рождают новые идеи.

Потому что сайт еще должен быть уникальным! Если не по виду, то хотя бы по функциональности. И все это нужно вам будет придумать. Шаг за шагом: от логотипа до количества страниц, от места под рекламу до структуры форума, от графической подложки до карты сайта, от эргономики управления до количества посетителей.

И все это нужно изложить на бумаге – с рисунками, схемами зависимостей страниц, с примечаниями. То, что хочется, но не выразить словами, тоже можно оставить – помогут, посоветуют. С начала обсуждения и до законченного ТЗ на разработку веб-сайта может пройти немало времени, но чаще всего такая детализация вам не понадобится. Кстати, можно просто указать на любой понравившийся в Сети сайт и сказать: «Хочу примерно то же самое, только…». И этого вполне хватит. Каждая уважающая студия имеет портфолио готовых проектов, из которых вы можете выбрать любой шаблон. Если так, что работа значительно ускорится, а цена будет намного меньше. Тут все как в жизни – хотите иметь эксклюзив, готовьте большие деньги. Серийный продукт дорогим быть не может. Когда за согласованное техническое задание на изготовление сайта возьмутся люди, закипит нешуточная работа, поэтому прерывать ее и останавливать будет не очень разумно. В конце концов, доработка по мелочам может продолжаться всю жизнь – в поисках недостижимого идеала. Но идеал подобен миражу в пустыне, а сайт должен заработать как можно быстрее. А вы уже пишете свое техническое задание?